Déjà un départ en interne au Stade Rennais. Selon les informations de Ouest-France, Nicolas Lesage, responsable du « team management » et figure appréciée du vestiaire, s’est vu signifier sa mise à pied dès vendredi 20 novembre, soit 48h avant le déplacement à Lorient. Présent au club depuis 2013 et à ce poste depuis 2022, le dirigeant assurait l’organisation quotidienne, la logistique et le lien avec l’arbitrage lors des matchs, et est désormais convoqué à un entretien préalable en vue d’un licenciement.

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Cette décision soudaine, qui a surpris de nombreux joueurs, s’inscrit dans un contexte de remise à plat alors que le club breton a engagé un audit de fonctionnement avec son actionnaire. Dimanche 22 novembre sur la pelouse de Lorient, c’est son adjoint Cyriack Garel qui a pris le relais sur la feuille de match et géré les affaires courantes.