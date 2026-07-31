La future direction de Bordeaux sort du silence après le rachat !

Bordeaux a évité le scénario catastrophe. Le club au scapulaire avait jusqu’à ce vendredi pour réunir les 10 millions d’euros nécessaires devant le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF). Le fonds d’investissement britannique Sparta Capital y est parvenu dans les délais, offrant ainsi aux Girondins la possibilité de repartir en National 1 cette saison après leur exclusion des compétitions nationales décidée par la DNCG.

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Le dernier mot revient désormais à la FFF, alors que le calendrier et les groupes de la nouvelle saison avaient déjà été annoncés par la Fédération. Du côté de Bordeaux en tout cas, l’espoir est de nouveau permis à l’heure où Gérard Lopez ne devrait plus être en mesure de pousser le club dans le précipice. Comme révélé par Sud Ouest, trois investisseurs sont derrière le plan de reprise : l’entrepreneur britannique James Bord, actionnaire minoritaire du club de Cordoue (D2 espagnole), ou encore Dominique Delport, ancien rédacteur en chef de M6, mais aussi membre du conseil de surveillance de Vivendi et proche de Vincent Bolloré. L’information a été confirmée par ce dernier dans la soirée.

Bordeaux à l’aube d’une nouvelle ère.

« Incroyablement fier et honoré de diriger l’équipe qui a l’ambition d’écrire le nouveau chapitre de ce club de football iconique en tant que futur président du FC Girondins de Bordeaux… un club avec lequel j’ai grandi et qui fait partie de l’histoire du football français. Merci à Sparta et à l’équipe de Park Bench dirigée par James Bord » écrit Dominique Delport sur son compte X. Ce dernier a ensuite transmis un communiqué de presse de la part de la nouvelle direction bordelaise, signé James Bord.

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« Bordeaux a joué un rôle iconique dans le football français, et les gens de Bordeaux méritent un club au sommet de la Ligue 1. Cette communauté a non seulement offert des titres et des moments inoubliables, mais elle a aussi produit les entraîneurs et les joueurs qui ont mené l’équipe nationale de France de football vers le succès à travers le monde. Les supporters ont beaucoup enduré ces dernières années, tout en restant fidèles à cette équipe. Nous avons un long chemin devant nous, mais nous croyons qu’avec des décisions commerciales saines, un accent mis sur la formation et l’académie, un partenariat avec la communauté et de la patience, nous pouvons ramener Bordeaux à la place qu’il mérite » a poursuivi James Bord. Il ajoute que «d’autres détails sur le projet seront annoncés une fois les approbations réglementaires requises obtenues.»