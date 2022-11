La direction de l'Inter Miami évoque l'avenir de Lionel Messi

Le contrat de Lionel Messi (35 ans) s'arrête pour le moment en juin prochain avec le PSG. Le club français tente de le faire prolonger d'une saison (plus une en option) mais l'Argentin préfère attendre la Coupe du monde avant de prendre sa décision. Le Barça et l'Inter Miami en MLS restent à l'affût. La franchise américaine a depuis longtemps la Pulga dans son viseur. Par le passé, la direction a déjà mentionné le nom du septuple Ballon d'Or et c'est à nouveau le cas par le biais de Chris Henderson son directeur.

«C'est formidable d'être connecté avec des joueurs incroyables. Je ne veux pas commenter quelqu'un qui ne fait pas partie de notre équipe, ni les spéculations et les rumeurs, mais c'est l'un des plus grands joueurs à n’avoir jamais joué au football. Messi dans n'importe quelle équipe du monde change les choses. Je ne veux pas spéculer et parler de lui dans notre équipe, mais il change le visage d'un championnat et d'une équipe pour laquelle il joue.» Un bel appel du pied à destination de Leo Messi.