Union Berlin : la réponse de Marie Louise-Eta aux clichés sexistes

Devenue la première femme à coacher une équipe des cinq plus grands championnats européens, Marie-Louise Eta a marqué l’histoire. La technicienne de 34 ans a dirigé l’Union Berlin contre Wolfsbourg lors d’une défaite 2-1. Concentrée sur la fin de saison avec le club de la capitale allemande, elle essayera de rebondir ce vendredi contre le RB Leipzig. Dans un entretien accordé à Bild, elle est revenue sur son rôle de pionnière et sur les clichés liés aux genres.

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«Je comprends cet intérêt. Je suis consciente de ses implications sociales. Cela me confère une responsabilité, que je le veuille ou non. Mais pour moi, il n’a jamais été question de renforcer le rôle des femmes. J’ai toujours voulu convaincre par mes réussites. Je ne fais aucune différence entre travailler avec des hommes ou des femmes. Je m’occupe de chaque individu. On pourrait dire : les femmes sont plus sensibles et les hommes plus fiers. Pour moi, ce sont des clichés. J’ai déjà dû apporter mon soutien à de nombreux hommes sensibles. Et puis, il y a aussi des femmes pour lesquelles, en tant que coach, j’ai dû parfois donner un petit coup de pouce. Je me suis endurcie avec les années. Je sais me défendre, ignorer les critiques et riposter. Mon père a toujours voulu un fils, et il avait déjà deux filles à ma naissance. Il ne m’a rien imposé, mais on jouait beaucoup au foot dans le jardin. Ça m’a contaminé», a-t-elle déclaré.