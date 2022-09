Real Madrid : Tchouameni donne des nouvelles de Benzema

Karim Benzema s'est blessé en première période (30e) lors de la rencontre entre le Celtic Glasgow et le Real Madrid comptant pour la 1ère journée de la Ligue des Champions. Le capitaine de la Casa Blanca s'est plaint du genou droit. Il est resté un temps sur le terrain mais a finalement dû être remplacé par Eden Hazard, par ailleurs buteur et passeur décisif face au Celtic Glasgow (0-3).

A la fin de la rencontre, Aurélien Tchouameni s'est exprimé sur la blessure de son coéquipier et compatriote au micro de Canal+ : « je lui ai demandé ce qu'il s'était passé, il m'a dit qu'il a eu une douleur au genou à un moment donné. On va rentrer à Madrid et on espère que c'est pas trop grave. » Tout le peuple français sera d'accord avec lui.