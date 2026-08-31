Le Mans a fait une offre pour Habib Diallo

Désireux de s’attacher les services d’une référence offensive d’expérience, Le Mans FC est passé à l’action concrète. Selon nos informations, le club manceau a officiellement transmis une offre sur la table des dirigeants du FC Metz pour s’offrir Habib Diallo (31 ans). Sous contrat avec la formation mosellane jusqu’en juin 2028, l’international sénégalais a marqué 4 buts et 2 passes décisives en 25 rencontres toutes compétitions confondues.

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Expérimenté et totalisant plus de 100 buts Ligue 1 et Ligue 2 confondus, le profil du Lion de la Teranga séduit particulièrement la direction sarthoise, qui souhaite en faire le fer de lance de son attaque. De son côté, le joueur de 32 ans est désormais en pleine phase de réflexion quant à la suite à donner à sa carrière. Si son bail en Lorraine court encore sur deux saisons, l’opportunité de retrouver un rôle de premier plan et un temps de jeu garanti ne le laisse pas insensible. Les discussions se poursuivent afin de déterminer si un accord peut être trouvé dans ce dossier.