Mercato : le jour le plus long
C’est le dernier jour du mercato. En France, comme en Europe, le mercato estival 2026 fermera ses portes dans la soirée de ce mardi 1er septembre. De nombreux mouvements devraient encore se produire dans ces dernières heures. Suivez cette folle journée en direct avec nous.
Dani Ceballos bientôt de retour au Betis ?
Selon Marca, Dani Ceballos est proche de retrouver son ancien club, le Real Betis Balompié. Son arrivée est liée à certains départs. Pour rappel, le milieu espagnol est libre.
Jonathan David va passer sa visite médicale à l’Atlético
Poussé vers la sortie à la Juventus, Jonathan David va rebondir en prêt payant à l’Atlético de Madrid. Les Colchoneros pourront aussi lever l’option d’achat de 25 M€ s’ils sont contents du Canadien. Ce dernier est à Madrid pour passer sa visite médicale.
Lucas Stassin va filer à Séville
Comme révélé par nos soins, Lucas Stassin était l’un des joueurs stéphanois susceptibles de bouger dans cette dernière ligne droite du mercato. Cette fois, l’issue se précise nettement. Selon Matteo Moretto, les négociations sont désormais bouclées avec le FC Séville pour un prêt de Stassin assorti d’une option d’achat. Le Belge va donc poursuivre sa saison en Espagne, où il tentera de retrouver du temps de jeu et de relancer une dynamique freinée ces dernières semaines.
Lamine Camara dans l’attente de son transfert à Chelsea
À l’instant T, Lamine Camara est toujours un joueur de l’AS Monaco. Le milieu sénégalais était bien présent à l’entraînement ce matin avec le reste du groupe et reste dans l’attente concernant son avenir. En cas de départ d’Enzo Fernandez vers Man City, Chelsea devrait trancher entre deux principales options pour renforcer son entrejeu : Manu Koné et Lamine Camara. Pour le moment, le Monégasque continue donc de s’entraîner normalement, en attendant de savoir si les Blues passeront à l’offensive dans les dernières heures du mercato.
L’OL et la Juventus tombent d’accord pour Nicolás Tagliafico
L’OL pourrait encore perdre un cadre dans les dernières heures du mercato. Le club rhodanien est tombé d’accord avec la Juventus pour le départ de Nicolás Tagliafico, qui est ok pour rejoindre Turin. Mais son départ n’est pas encore bouclé, car il dépend de l’avenir de Juan Cabral, dont le transfert à l’Atalanta n’est pas encore réalisé.
Melvin Bard va rejoindre Leeds
Courtisé par Coventry et West Ham, Melvin Bard (25 ans) va finalement rejoindre Leeds. Selon nos informations, il arrive sous la forme d’un prêt payant d’un montant d’un million d’euros, assorti d’une option d’achat de 5 M€ sans condition particulière.
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