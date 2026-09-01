Mercato : le jour le plus long

À l’instant T, Lamine Camara est toujours un joueur de l’AS Monaco. Le milieu sénégalais était bien présent à l’entraînement ce matin avec le reste du groupe et reste dans l’attente concernant son avenir. En cas de départ d’Enzo Fernandez vers Man City, Chelsea devrait trancher entre deux principales options pour renforcer son entrejeu : Manu Koné et Lamine Camara. Pour le moment, le Monégasque continue donc de s’entraîner normalement, en attendant de savoir si les Blues passeront à l’offensive dans les dernières heures du mercato.