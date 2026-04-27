Fenerbahce vire Domenico Tedesco et son directeur sportif

Le couperet est tombé pour Domenico Tedesco, limogé de son poste d’entraîneur de Fenerbahçe au lendemain de la défaite cuisante face au grand rival, Galatasaray (3-0). Un revers humiliant qui condamne quasiment le Fener à une saison blanche. Ce grand ménage emporte également le directeur sportif Devin Özek et le coordinateur du football Berke Çelebi. Pour assurer l’intérim jusqu’à la fin de la saison, le club a confié les rênes de l’équipe à l’adjoint Zeki Murat Göle :

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«Conformément aux décisions prises lors de la réunion de notre conseil d’administration. Nos chemins se sont séparés de notre Directeur Technique Domenico Tedesco et de son équipe technique. Il a également été décidé de nous séparer de notre Directeur Sportif Devin Özek et de notre Coordinateur du Football Berke Çelebi. Nous les remercions pour leurs contributions à notre club et leur souhaitons du succès dans leurs futures carrières. Notre entraîneur adjoint Zeki Murat Göle dirigera l’équipe sur le terrain pour les matchs restants de la saison.»