Kylian Mbappé paralyse le mercato du Real Madrid

Le feuilleton Mbappé bat son plein. Le Français a beau répéter qu’il n’a pas forcément l’intention de partir cet été - « j’ai déjà dit que je resterai. Je l’ai dit bien avant que tout ça se passe. Si je me suis résolu à partir libre l’été prochain ? Je me résous seulement à jouer au PSG l’année prochaine. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans une année, encore plus au PSG » - la presse française comme espagnole est convaincue que le Paris Saint-Germain souhaite le vendre dès cet été pour ne pas le voir filer gratuitement l’été prochain.

Dans ce contexte, les choix d’avenir du Bondynois sont plutôt limités, et, sans surprise, le Real Madrid est le grand favori dans ce dossier. Seulement, encore un peu véxé par les évènements qui ont eu lieu ces dernières années, le club espagnol attend que ce soit Mbappé qui fasse le premier pas, n’ayant aucune intention de refaire le forcing ou de négocier avec le PSG.

Seulement, cette situation paralyse le mercato parisien, mais aussi celui du Real Madrid. Effectivement, comme l’explique Marca, l’avenir de Mbappé conditionne la suite du mercato. Si l’arrivée de Joselu était déjà prévue et que l’Espagnol vient pour avoir un rôle secondaire, les Madrilènes ne savent pas quoi faire pour le poste de 9 titulaire.

Mbappé bloque ainsi tous les dossiers en cours du côté de Madrid, comme celui menant à Harry Kane. La direction du Real Madrid ne sait donc pas vraiment quoi faire actuellement. Attendre un signe de Mbappé ? Lui fermer la porte et aller chercher un autre attaquant en attendant l’été prochain ? Il va falloir trancher assez rapidement…