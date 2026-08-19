L’Inter et Liverpool ok pour le transfert de Curtis Jones

Formé à Liverpool, Curtis Jones (25 ans) est en train de vivre ses derniers jours comme joueur de son club de toujours. Après 228 apparitions sous le maillot des Reds (22 buts), le milieu de terrain va être transféré à l’Inter. Un accord a été trouvé à hauteur de 35 M€.

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Jones est prochainement attendu en Lombardie pour y passer ses examens médicaux préalables à la signature de son contrat. Il s’est déjà entendu avec son futur employeur sur les termes. Il arrivait bientôt à la fin de l’aventure avec Liverpool où il était sous contrat jusqu’en 2027.