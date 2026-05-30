Max Allegri veut ramener Adrien Rabiot à Naples !

L’été en Serie A est souvent synonyme de chaises musicales. Les quelques entraîneurs cotés s’échangent les postes les plus prestigieux et quelques joueurs suivent. Ca se vérifie encore en ce début de mercato 2026 où la terrible fin de saison de l’AC Milan, 5e du championnat, non reversé en Ligue des Champions pour la rentrée prochaine, a obligé la direction à se séparer des têtes pensantes. On pourrait même réemployer un vieux néologisme d’il y a 10 ans.

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D’un coup d’un seul, Giorgio Furlani, le PDG, Igli Tare, le directeur sportif, Geoffrey Moncada, le directeur technique et surtout Massimiliano Allegri, l’entraîneur, ont tous été "zlatanés". Conseiller du propriétaire, Gerry Cardinale, Ibrahimovic apparaît comme le grand gagnant de cette liquidation. Il ne faut pas s’en faire non plus l’ex-technicien lombard. Il est déjà en train de retrouver un poste du côté de Naples pour prendre la suite d’Antonio Conte.

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Allegri et Rabiot sont proches

Préféré à Vincenzo Italiano, parti de Bologne, Allegri n’a pas encore été officialisé par le grand club du sud de l’Italie. Il devrait s’engager pour deux saisons et tentera de relancer une équipe qui a perdu son titre au profit de l’Inter. Dauphin des Nerazzurri, le Napoli dispose déjà d’un effectif compétitif en quantité et en qualité. Il convient surtout de procéder à des réajustements et, pourquoi pas, de relancer Noa Lang et Lorenzo Lucca, prêtés en seconde partie de saison.

Le futur entraîneur veut également un homme à lui en particulier. D’après le Corriere dello Sport, il vise tout particulièrement Adrien Rabiot, dont il est très proche. Les deux hommes se sont côtoyés une première fois à la Juventus et l’Italien a rapatrié le Français à l’AC Milan dans les derniers jours du mercato estival en 2025, lorsque le milieu de terrain venait d’être mis au placard par l’OM suite à son altercation avec Jonathan Rowe dans le vestiaire à Rennes.

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Rabiot, le "McTominay gaucher"

Il faudra négocier avec les Rossoneri bien sûr, eux qui ne sont pas vraiment surpris par cet intérêt. Actuellement en stage de préparation avec les Bleus pour le Mondial, Rabiot émarge à environ 5,5 M€ par saison et possède un contrat jusqu’en 2028. Naples a des moyens pour le recruter, et des arguments pour le convaincre entre la participation à la C1 et la présence d’Allegri. Ce dernier le considère comme le pendant gaucher parfait à Scott McTominay dans le 4-3-3 qu’il compte mettre en place. Et c’est son homme de confiance.