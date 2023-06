Comment l’Allemagne juge la possible arrivée de Julian Nagelsmann au PSG

La suite après cette publicité

Un entraîneur jeune et plein d’innovations tactiques. Voilà comment est régulièrement présenté Julian Nagelsmann. Ses détracteurs soulignent plutôt son arrogance et ses déclarations pleines de morgue. Pour lui, le Bayern Munich avait envoyé balader ses principes, en payant une indemnité de transfert au RB Leipzig et en lui offrant un contrat de 5 ans, le plus long accordé à un entraîneur en Bavière. Tout cela a volé en éclats le 24 mars dernier, avec un limogeage brutal, qui est encore débattu outre-Rhin.

« Le choix du Bayern de se débarrasser de Nagelsmann n’était pas nécessaire. Surtout lorsqu’on voit que Tuchel n’a pas vraiment réussi à redresser l’équipe », expose Tristan Bernert, journaliste pour Fussball Transfers. « Il aurait aussi pu se faire virer plus tôt, mais le moment choisi n’était pas le bon ». Le voir citer comme la priorité du PSG pour venir succéder à Christophe Galtier n’est pas jugé si étonnant en Allemagne, même si les moqueries sont nombreuses sur les réseaux sociaux.

Pris à partie par les stars du Bayern

« Hoffenheim, Leipzig, le PSG, Nagelsmann aime les clubs en plastique », « il n’a pas les épaules pour diriger un club de divas, il aurait dû prouver ses compétences un cran plus bas », les avis sont parfois rudes à l’encontre du jeune technicien (35 ans). D’autant que sa capacité à gérer des stars est loin d’être acquise. Plusieurs articles ont fait état de ses difficultés face aux CV les plus fournis de son effectif. Par exemple, Sadio Mané l’avait pris à partie après le match retour face au PSG, déçu de n’avoir joué que 8 minutes. Et Nagelsmann s’était laissé intimider… De même, il n’a pas su garder l’adhésion de ses joueurs quant à ses choix tactiques, et a finalement renoncé pour installer à nouveau le 4-2-3-1 cher à certains tauliers.

Cela rappelle des situations vécues par Thomas Tuchel au PSG, lorsqu’il avait cédé face à une partie de son vestiaire pour installer un 4-4-2 qui ne lui plaisait guère. « En Allemagne, les gens se rappellent comment Tuchel s’était fait limoger alors qu’il avait fait du très bon travail. Le banc du PSG est considéré comme un véritable piège », poursuit Tristan Bernert. Nagelsmann, s’il devait accepter le poste, serait donc considéré comme courageux, ou fou, surtout après la fin brutale de son aventure au Bayern. Lui qui avait acquis une belle réputation avec Hoffenheim puis le RB Leipzig prendrait le risque, en cas d’échec au PSG, de la ternir pour un certain temps.