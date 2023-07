Real Madrid, dossier Mbappé : le plan diabolique de Florentino Pérez contre le PSG

La suite après cette publicité

Les Espagnols n’ont pas attendu le week-end du 14 juillet pour rendre hommage à Mbappé, clairement pas… Depuis des années déjà, il est le sujet de conversation nupméro 1 lorsqu’il s’agit de mercato à Madrid, et c’est encore le cas cet été, avec des tonnes et des tonnes de lignes écrites à son sujet pratiquement quotidiennement. Des informations qui sont par ailleurs souvent contradictoires.

Ce dimanche, c’est du côté de l’édition espagnole de GOAL que nous viennent des informations plutôt croustillantes. Le média explique que le Real Madrid ne veut pas se presser dans ce dossier, puisqu’il estime avoir tout l’été pour conclure cette opération. Une première info de taille déjà, puisqu’en début de mercato, la tendance était à une arrivée en 2024. Mais les Madrilènes ont repris espoir ces derniers jours et estiment qu’ils peuvent se l’offrir dès maintenant.

À lire

Xavi Simons revient au PSG !

Le temps joue en faveur des Madrilènes

Le média explique que Pérez va faire preuve de patience. Il ne fera pas de folie, et Mbappé et le PSG devront être raisonnable. Le patron du Real Madrid est prêt à attendre la toute fin de l’été pour conclure le transfert, histoire de vraiment mettre le PSG contre le mur et d’être en position de force, puisque c’est le dernier mercato pendant lequel les Parisiens peuvent récupérer un petit chèque pour le Bondynois. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si ces derniers jours, on a appris que le PSG mettait la pression à Mbappé pour qu’il tranche pour son avenir.

La suite après cette publicité

Si Pérez est prêt à attendre pour faire baisser le prix du transfert en poussant le PSG dans ses derniers retranchements, c’est aussi parce qu’il sait que dans ce dossier, il n’a aucune concurrence. Le média explique que Mbappé ne veut que jouer à Madrid, et que l’arrivée d’un cador de Premier League sur ce dossier est peu probable. Les Merengues voudraient même que la situation s’envenime un peu du côté de Paris, histoire de profiter de la situation du mieux possible…