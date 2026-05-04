Rennes : Brice Samba est en colère après sa suspension

Malgré plusieurs arrêts importants, Brice Samba a quitté le Groupama Stadium avec beaucoup de frustration ce dimanche soir après la défaite du Stade Rennais face à Lyon (4-2). Auteur d’une sortie litigieuse sur Afonso Moreira juste avant la pause, le gardien breton a concédé un penalty transformé par Corentin Tolisso et reçu dans la foulée un carton jaune lourd de conséquences. Ce cinquième avertissement de la saison le privera du déplacement décisif à Marseille lors de la dernière journée de Ligue 1, alors que Rennes reste pleinement engagé dans la course à l’Europe…

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Très agacé en zone mixte après la rencontre, l’international français a contesté la décision arbitrale prise par Clément Turpin. « « Je ne sais pas si le club va faire appel ou pas, mais ça fait chier (le carton jaune). Je fais tout mon possible pour éviter le joueur. J’espère que ça va être revu », a soufflé le portier rennais, estimant la sanction sévère au regard des images. Un sentiment partagé par son entraîneur Franck Haise, qui a reconnu qu’un doute persistait sur l’action menant au penalty.