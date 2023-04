Pourquoi Chelsea mise sur Frank Lampard

La suite après cette publicité

« De la folie ». Voilà comment le Daily Mail qualifie le retour de Frank Lampard sur le banc de Chelsea pour un intérim d’au moins 2 mois, jusqu’à l’issue de la saison. Comment ne pas comprendre cet étonnement au regard du CV d’entraîneur de Lampard ? Un galop d’essai en Championship à Derby County puis le grand saut à Chelsea. Il se fait limoger en janvier 2021 en laissant le club à la 9e place. Il rebondit à Everton le 31 janvier 2022 et est à nouveau démis de ses fonctions, un an plus tard en janvier 2023, alors que les Toffees sont 19es de Premier League. Ce genre de performance n’aboutit pas, généralement, à un retour chez un cador.

D’où la surprise générale en Angleterre et des constats très sévères à l’encontre de l’ancien milieu de terrain légendaire de Chelsea. « Où est l’amélioration par rapport à Graham Potter », tacle ainsi le Daily Mail. Pourtant, certains comprennent le choix de Todd Boehly, patron de Chelsea. Désigner Lampard, c’est déjà se donner le temps de choisir le meilleur coach possible pour la saison prochaine. Il se dit que Julian Nagelsmann veut se donner le temps de réfléchir à l’offre des Blues et mieux cerner le projet proposé. Choisir Lampard, c’est aussi satisfaire les supporters, plus enclins à se souvenir du merveilleux joueur que du médiocre entraîneur. Les retours sur les réseaux sociaux sont plutôt positifs depuis l’apparition de la rumeur d’un retour.

À lire

La direction de Chelsea s’explique pour Frank Lampard

Lampard a tout à gagner

Reprendre Lampard en tant qu’intérimaire, c’est aussi se prémunir d’une nouvelle erreur de casting et d’un nouveau gros chèque à signer en cas d’union ratée. Graham Potter avait signé pour 5 ans en succédant à Thomas Tuchel, il n’est resté que sept mois, pour 31 matches dirigés. Et il est reparti avec plus de 20 M€ d’indemnités. Du point de vue de Frank Lampard, il y a aussi tout à gagner à prendre ce poste d’intérimaire au statut peu glorieux.

La suite après cette publicité

Lui qui a vu sa carrière d’entraîneur prendre une tournure négative peut totalement se relancer en réussissant son intérim. Chelsea est engagé en quart de finale de la Ligue des Champions, face au Real Madrid, et personne n’attend véritablement d’exploit. Or, Thomas Tuchel et Roberto Di Matteo l’avaient réalisé, en allant au bout de la compétition européenne après avoir repris en main l’équipe en cours de saison. En Premier League, la perspective d’une remontée au classement pour accéder, au moins, à une place qualificative pour la Ligue Europa n’est pas si farfelue, Chelsea n’étant qu’à 7 points de la 6e place. Il faudra pour cela réaliser un sans-faute ou presque, avec des adversaires redoutables à jouer (Arsenal, Man City, Man United, Newcastle).

Lampard espère ainsi gagner à nouveau en crédibilité aux yeux de la Premier League, mais la tâche s’annonce rude. Reste une hypothèse jugée peu crédible en Angleterre : et si Lampard réussissait sa mission ? Et s’il gagnait tous ses matches ou presque ? Il serait malgré tout condamner à laisser sa place. La folie de Chelsea a ses limites.