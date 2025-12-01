Süper Lig : Fenerbahçe arrache le nul contre Galatasaray dans les derniers instants
Ce lundi 1er décembre était coché par tous les amateurs de football turc, puisqu’il opposait Fenerbahçe (2e) à son éternel rival, Galatasaray (1er). Ce choc de la 14e journée de Süper Lig a tourné à l’avantage des hommes d’Okan Buruk, grâce à une réalisation de Leroy Sané (27e). Malgré les multiples tentatives du Fener, la troupe de Domenico Tedesco a peiné pour trouver la faille.
Mais alors que Galatasaray se dirigeait vers la victoire, Jhon Durán délivrait le Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi en égalisant dans les derniers instants du temps additionnel (90e+6). Tout proche de leur premier revers de la saison, Tedesco et Fenerbahçe restent finalement invaincus (1-1). Les Sarı Kanaryalar restent cependant deuxièmes du classement, avec un point de retard sur leur adversaire du soir.
