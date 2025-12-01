Süper Lig : Fenerbahçe arrache le nul contre Galatasaray dans les derniers instants

Ce lundi 1er décembre était coché par tous les amateurs de football turc, puisqu’il opposait Fenerbahçe (2e) à son éternel rival, Galatasaray (1er). Ce choc de la 14e journée de Süper Lig a tourné à l’avantage des hommes d’Okan Buruk, grâce à une réalisation de Leroy Sané (27e). Malgré les multiples tentatives du Fener, la troupe de Domenico Tedesco a peiné pour trouver la faille.

La suite après cette publicité

Série en cours Plus de statistiques Fenerbahce N V V N V Galatasaray D V D V N

Mais alors que Galatasaray se dirigeait vers la victoire, Jhon Durán délivrait le Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi en égalisant dans les derniers instants du temps additionnel (90e+6). Tout proche de leur premier revers de la saison, Tedesco et Fenerbahçe restent finalement invaincus (1-1). Les Sarı Kanaryalar restent cependant deuxièmes du classement, avec un point de retard sur leur adversaire du soir.