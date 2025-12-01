Menu Rechercher
Commenter 3
Süper Lig

Süper Lig : Fenerbahçe arrache le nul contre Galatasaray dans les derniers instants

Par Kevin Massampu
1 min.
Jhon Durán @Maxppp
Fenerbahce 1-1 Galatasaray

Ce lundi 1er décembre était coché par tous les amateurs de football turc, puisqu’il opposait Fenerbahçe (2e) à son éternel rival, Galatasaray (1er). Ce choc de la 14e journée de Süper Lig a tourné à l’avantage des hommes d’Okan Buruk, grâce à une réalisation de Leroy Sané (27e). Malgré les multiples tentatives du Fener, la troupe de Domenico Tedesco a peiné pour trouver la faille.

La suite après cette publicité

Série en cours

Plus de statistiques
Fenerbahce
N
V
V
N
V
Galatasaray
D
V
D
V
N

Mais alors que Galatasaray se dirigeait vers la victoire, Jhon Durán délivrait le Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi en égalisant dans les derniers instants du temps additionnel (90e+6). Tout proche de leur premier revers de la saison, Tedesco et Fenerbahçe restent finalement invaincus (1-1). Les Sarı Kanaryalar restent cependant deuxièmes du classement, avec un point de retard sur leur adversaire du soir.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Süper Lig
Fenerbahce
Galatasaray

En savoir plus sur

Süper Lig Süper Lig
Fenerbahce Logo Fenerbahce
Galatasaray Logo Galatasaray SK
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier