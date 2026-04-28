CdM 2026 : la FIFA veut augmenter le prize money du Mondial

À un mois et demi du coup d’envoi de la Coupe du Monde 2026 organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, la FIFA s’apprête à valider une hausse significative du "prize money". D’après les informations de RMC Sport, relayées dans le cadre du conseil de l’instance prévu ce mardi, cette revalorisation financière a été poussée par plusieurs grandes fédérations, notamment européennes, inquiètes des coûts élevés liés à la compétition. Cette évolution intervient dans un contexte de fortes négociations internes autour de la redistribution des revenus du tournoi.

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En effet, cette décision pourrait transformer l’économie du Mondial 2026, dont les recettes globales sont estimées à plusieurs milliards de dollars. La FIFA avait initialement prévu une dotation d’environ 727 millions de dollars (soit environ 670 millions d’euros) à partager entre les 48 équipes, avec un montant déjà fixé à 50 millions pour le futur vainqueur. Sous pression de l’UEFA et de plusieurs nations majeures, l’instance dirigée par Gianni Infantino s’oriente désormais vers une enveloppe encore plus importante, dans un tournoi qui s’annonce déjà comme le plus lucratif de l’histoire.