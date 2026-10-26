PSG : ça se complique sérieusement pour Lucas Digne

Les débuts de Lucas Digne au Paris Saint-Germain sont décidément plus compliqués que prévu. Recruté pour huit millions d’euros en provenance d’Aston Villa, le latéral gauche de 33 ans peine, en effet, à convaincre Luis Enrique depuis son arrivée. Malgré les attentes placées en lui et son expérience certaine, ses premières prestations n’ont pas suffi à lui permettre de s’installer durablement dans la rotation parisienne.

La suite après cette publicité

La situation s’est d’ailleurs encore compliquée après la grosse performance de Lucas Hernandez face au FC Barcelone (4-2). Le joueur passé par le Bayern Munich a, plus que jamais, marqué des points auprès de son entraîneur et redistribué les cartes dans la hiérarchie défensive. Comme indiqué, ce lundi, par L’Équipe, Digne se retrouverait désormais relégué au troisième rang à son poste, derrière Nuno Mendes et Hernandez, réduisant encore ses perspectives de temps de jeu.

La suite après cette publicité

Digne n’a pas dit son dernier mot

Pour autant, l’ancien joueur des Villans - qui a disputé 247 petites minutes de jeu depuis son retour dans la capitale française - conserve des soutiens de poids au sein du vestiaire parisien, où il est apprécié pour son état d’esprit. Loin de baisser les bras, Digne compte bien se battre pour retrouver une place dans les plans de Luis Enrique. Le quotidien français précise, à ce titre, que sa détermination reste intacte, malgré une concurrence qui ne lui laisse que peu de marge de manœuvre.

En coulisses, Lucas Digne aurait ainsi intensifié sa préparation physique afin de retrouver son meilleur niveau et de saisir la moindre opportunité. Reste à savoir si ces efforts lui permettront d’inverser la tendance et de regagner la confiance de son entraîneur. À Paris, le latéral gauche est désormais face à un défi de taille : prouver qu’il peut encore prétendre à un rôle plus important dans l’effectif. Réponse dans les semaines à venir…