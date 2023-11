Chelsea - Manchester City : les compositions officielles

La douzième journée de Premier League se poursuit ce dimanche avec un choc entre Chelsea et Manchester City. A domicile, les Blues s’articulent dans un 4-3-3 avec Robert Sanchez dans les cages derrière Reece James, Axel Disasi, Thiago Silva et Marc Cucurella. Placé comme sentinelle, Moisés Caicedo est épaulé par Connor Gallagher et Enzo Fernandez. Seul en pointe, Nicolas Jackson est soutenu par Raheem Sterling et Cole Palmer.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Sky Blues s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Ederson Moraes qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Kyle Walker, Manuel Akanji, Ruben Dias et Josko Gvardiol. Rodri et Bernardo Silva se retrouvent dans l’entrejeu. Phil Foden, Julian Alvarez et Jeremy Doku accompagnent Erling Haaland en attaque.

Les compositions

Chelsea : Sanchez - James, Disasi, Silva, Cucurella - Gallagher, Caicedo, Fernandez - Palmer, Jackson, Sterling

La suite après cette publicité

Manchester City : Ederson - Walker, Akanji, Dias, Gvardiol - Rodri, Bernardo - Foden, Alvarez, Doku - Haaland

Suivez le match Chelsea - City sur CANAL+. Cliquez ici pour vous abonner et accéder au match.