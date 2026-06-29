Yan Diomandé réagit aux informations sur son arrivée potentielle au PSG

Ces dernières heures, Yan Diomandé est annoncé très proche du Paris Saint-Germain. The Athletic a assuré que le jeune ailier de 19 ans avait décidé de privilégier les doubles champions d’Europe à Liverpool, tandis que nous vous avons annoncé en exclusivité que les Rouge et Bleu étaient très confiants sur la faisabilité du transfert, notamment grâce aux bonnes relations entre Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, et Oliver Mintzlaff, le président du conseil de surveillance du RB Leipzig.

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Cependant, le directeur sportif du RBL, Marcel Schäfer, a refroidi tout le monde dans les colonnes de Bild. «Notre intention est claire : Yan Diomandé jouera pour le RB Leipzig l’année prochaine. Et nous ne transigerons pas là-dessus ! Nous connaissons sa valeur. Certes, si Yan continue sur cette lancée, le moment viendra de lui permettre de franchir une nouvelle étape, mais pas cette année. En principe, nous avons un contrat de quatre ans et nous gardons la main. Ces développements actuels sont donc avant tout une reconnaissance de ses performances. Ni plus, ni moins. Et si nous ne trouvons pas de solution, eh bien tant pis, mais il lui reste quatre ans de contrat. Je le répète donc : Yan Diomandé restera un joueur de Leipzig.»

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«Vous m’informez. Je n’ai pas internet, je n’ai pas Instagram, je n’ai pas TikTok»

Info ou intox destinée à mettre la pression au PSG ? Présent en conférence de presse à la veille du seizième de finale de Coupe du Monde entre la Côte d’Ivoire et la Norvège, Yan Diomandé n’a pas échappé aux questions sur son potentiel avenir parisien. « Mon rêve est de jouer pour mon pays. Je n’ai plus Instagram, je n’ai pas TikTok. Je ne peux rien voir. J’ai un agent qui va s’occuper du reste. Pour moi, le plus important c’est d’être focalisé sur la Coupe du Monde et faire l’histoire », a-t-il déclaré, avant d’être relancé en toute fin de conférence de presse.

L’occasion pour L’Ivoirien de confirmer à nouveau qu’il ne s’occupait pas de son avenir en pleine Coupe du Monde. «Vous m’informez. Je n’ai pas internet, je n’ai pas Instagram, je n’ai pas TikTok. C’est mon agent qui discute avec le club, je n’ai pas d’information. Je ne veux pas parler de ça, même avec mon agent parce que c’est une chance de jouer une Coupe du Monde, c’est tous les quatre ans, donc il faut en profiter. Je veux faire l’histoire avec mon pays, et donner le meilleur de moi-même.» C’est dit !