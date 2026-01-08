Menu Rechercher
Tunisie : un coach français candidate pour le poste de sélectionneur

Tunisie Coupe Arabe @Maxppp

Laissé vacant depuis le renvoi de Sami Trabelsi, le poste de sélectionneur de la Tunisie fait des désireux. D’après Mosaïque FM, un Français aurait déposé sa candidature pour prendre le relais à la tête des Aigles de Carthage, fraîchement éliminés en 1/8es de finale de la CAN face au Mali (1-1, 3 tirs au but à 2).

Il s’agit de Philippe Troussier, passé sur les bancs de la Côte d’Ivoire, du Nigeria, du Burkina Faso, de l’Afrique du Sud ou encore du Maroc. Âgé de 70 ans, l’ancien coach de l’OM possède une solide expérience sur le continent africain, lui qui a également été à la tête de clubs comme l’Asec Mimosas (Côte d’Ivoire), le FUS Rabat et le FAR Rabat (Maroc), ou encore le Club sportif sfaxien (Tunisie). Il avait notamment réalisé l’exploit d’emmener le Burkina Faso en demi-finales de la CAN 98, une première à l’époque pour le pays.

