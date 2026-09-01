OM : Karl Toko Ekambi a accepté un salaire dérisoire

Alors qu’aucune recrue n’est attendue du côté de Marseille ce mardi, comme l’avait expliqué le coach Bruno Genesio : « comme l’a dit Gregory Lorenzi, et le président : il n’y aura pas de recrues. Il faut 2-3 départ encore pour éventuellement 1-2 recrues. D’ici mardi, ça paraît compliqué. Je dois m’adapter à l’effectif », un ancien de l’OL pourrait pourtant bien débarquer. En effet, l’OM pourrait finalement se tourner vers Karl Toko Ekambi pour compléter son secteur offensif, même après la fermeture du mercato. Comme l’indique L’Équipe, l’attaquant camerounais, libre de tout contrat, a déjà échangé avec le staff marseillais et serait disposé à rejoindre la Canebière pour un salaire dérisoire.

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Comme révélé par nos soins il y a quelques jours, l’OM avait alors coché le nom de Toko Ekambi parmi les options offensives à moindre coût, dans l’hypothèse de plusieurs départs. Libre depuis son passage au Qatar, l’ancien Lyonnais n’était pas insensible à l’intérêt marseillais et se montrait ouvert à un retour en France. Quelques jours plus tard, les informations de L’Équipe viennent donc confirmer que son profil reste bien identifié par les dirigeants phocéens, alors que pour rappel : le joueur de 33 ans est une vieille connaissance de Bruno Genesio du côté de l’OL.