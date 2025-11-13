OM : De Zerbi, Benatia et Longoria encensés par Hojbjerg

Ce jeudi, Pierre-Emile Hojbjerg s’est confié à Onze Mondial. Un entretien durant lequel le Danois a évoqué sa relation forte avec son entraîneur à l’OM, Roberto De Zerbi. « J’ai eu la chance d’avoir des entraîneurs comme Guardiola, José Mourinho, Antonio Conte. Et je mets Roberto de Zerbi dans le même panier. Durant les 20 prochaines années, le coach De Zerbi va donner énormément de choses au foot. Et pour moi, c’est un honneur de travailler avec lui. Le coach… je ne sais pas comment dire. Il a un lien avec le vestiaire, il a une relation sentimentale avec le vestiaire, Mourinho avait la même chose. Roberto De Zerbi sent le vestiaire, il sent l’environnement, il comprend les comportements, il sait à l’avance ce qu’il va se passer le lendemain… (il coupe). Bon, je vais m’arrêter, sinon, je vais dire trop de belles choses (sourire). C’est un honneur de suivre un tel coach en tout cas.»

C’est aussi un bonheur de collaborer avec le président Pablo Longoria et Medhi Benatia à l’écouter. « Benatia ? En tant que dirigeant, je le vois un peu comme le joueur. Il arrive très vite au point important, il analyse très bien les choses. Comme c’est un défenseur, il regarde les choses de l’arrière, il voit tout, et ça lui va très bien. Ce qu’il a fait ici avec Pablo (Longoria), le coach (Roberto de Zerbi) et tout l’environnement, c’est quelque chose d’extraordinaire. Oui, j’ai connu de grands clubs, mais non, je n’ai pas la recette du grand dirigeant (rires). J’ai connu des gens, j’ai connu des dirigeants aussi. Et oui, Medhi vient de commencer, il a fait une grande carrière de footballeur. Je crois que sa carrière de dirigeant peut être très belle aussi. Longoria ? J’apprécie beaucoup, c’est un monsieur très intelligent. Et ce qui m’a surpris aussi, c’est un mec très calme, très posé et avec un grand cœur. Au début de la saison dernière, quand je lui parlais de choses, il était très ouvert, il était très chaleureux. Attention, je n’ai jamais cru que c’était un mec froid qui ne faisait pas attention aux gens, mais j’ai beaucoup apprécié son comportement envers les autres.» Tous apprécieront les jolis mots du Danois.