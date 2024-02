OM : Daniel Riolo dézingue le choix de Jean-Louis Gasset

Après le départ de Gennaro Gattuso, l’Olympique de Marseille a déjà trouvé son successeur. Le club provençal a misé sur Jean-Louis Gasset, comme nous vous l’annoncions hier. L’ancien technicien des Girondins de Bordeaux a connu différentes expériences avec plus ou moins de réussite. Un choix surprenant selon Daniel Riolo, remonté hier dans l’After Foot.

«On commençait à faire presque une confiance aveugle vis-à-vis des dirigeants et on est extrêmement déçu par ce qui est en train de se passer cette année», a-t-il d’abord déclaré. «On est fin février et il y a un gros point d’interrogation (…) Il fallait trouver un pompier et là, le nom de Jean-Louis Gasset est tombé. C’est une énorme surprise. C’est tellement gros que je n’arrive même pas à avoir un avis», a ajouté l’éditorialiste. Alors qu’il n’est pas encore arrivé sur le banc, le coach de 70 ans a déjà la pression d’autant plus que l’OM est neuvième, à six points de l’Europe.