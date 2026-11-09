Équipe de France : la FFF prévoit plusieurs hommages durant la trêve

La Fédération française de football a prévu plusieurs moments de recueillement durant ce rassemblement des Bleus. Des initiatives en faveur du Bleuet de France seront organisées autour du 11 novembre, tandis qu’un hommage sera rendu aux victimes des attentats du 13 novembre. Une manière pour la sélection tricolore de s’associer à ces journées de mémoire.

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Un autre hommage particulier est prévu à Bordeaux, en marge de France-Turquie. La FFF souhaite mettre à l’honneur les pompiers, après leur mobilisation exceptionnelle lors des graves incendies qui ont frappé le pays durant l’été. Une reconnaissance symbolique pour ces hommes et ces femmes qui ont été en première ligne face aux flammes.