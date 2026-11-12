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UEFA Nations League

Équipe de France : pourquoi Zidane a préféré aligner Dembélé en pointe plutôt que Mbappé

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Dembélé et Mbappé en bleu @Maxppp
Italie France

Blessé lors du choc de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone (4-2), Ousmane Dembélé n’a pas rejoint l’équipe de France pour le rassemblement de novembre et ne participera donc pas au choc de ce soir face à l’Italie. Malgré cette absence, l’attaquant parisien conserve une place de choix dans les plans de Zinédine Zidane. Selon une révélation du Parisien, le sélectionneur des Bleus n’a d’ailleurs pas hésité à prendre une forte décision tactique, quitte à froisser son capitaine, Kylian Mbappé.

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Le quotidien dévoile que Zidane s’est entretenu avec Dembélé à Clairefontaine, dès son premier rassemblement. L’ancien entraîneur du Real Madrid lui a fait part de son besoin primordial : un pressing tout-terrain incessant pour asphyxier les défenses adverses. Habitué à endosser ce rôle d’attaquant de pressing avec le PSG, l’ancien Rennais a ainsi été privilégié à ce poste, contraignant Mbappé à retrouver son positionnement préférentiel sur le flanc gauche.

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