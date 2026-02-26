Ligue des Champions : les potentiels adversaires du PSG l’ont déjà mauvaise

Paris verra les huitièmes de finale de l’UEFA Champions League. Mais que ce fut laborieux pour les pensionnaires du Parc des Princes, poussés dans leurs retranchements à l’aller comme au retour par l’AS Monaco, qui a été en infériorité numérique sur les deux manches. Malgré cela, la formation francilienne a composté son billet pour la suite du tournoi. Et c’est un autre morceau, sans faire offense à Monaco qui n’a pas du tout été ridicule, qui va se présenter dans deux semaines. Au menu, ce sera soit le FC Barcelone, soit Chelsea. Deux formations qui ont beaucoup d’atouts. Du côté catalan, difficile de ne pas penser à Lamine Yamal. Mais il y a d’autres très bons joueurs.

Barça ou Chelsea au menu

Si la formation de Flick n’est pas toujours impériale cette saison, Paris devra hausser son niveau pour prendre le dessus. En ce qui concerne les Blues, eux aussi ont des atouts. Ils ont fait tomber le PSG en finale de Coupe du Monde des Clubs l’été dernier. Dirigés par Liam Rosenior, qui connaît l’écurie française sur le bout des doigts, les Anglais seront de sérieux adversaires. En attendant le tirage au sort, qui aura lieu demain, les réactions sont déjà nombreuses. En Espagne, la presse s’enflamme avant de possibles retrouvailles entre Culés et Parisiens. Une affiche qui est une sorte de Classique en Europe ces dernières années. Mundo Deportivo en a parlé. «Le Barça, contre le PSG ou Newcastle», titre la publication pro-Barça avant d’en dire plus sur le sujet.

«Pas de surprise au Parc des Princes, et le FC Barcelone pourrait retrouver l’antre du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions dans deux semaines. Le tirage au sort, qui aura lieu ce vendredi à Nyon (12h00) au siège de l’UEFA, déterminera l’adversaire. L’équipe de Luis Enrique, qui a éliminé Monaco sur un match nul 2-2 au retour après une défaite 2-3 à l’aller, est l’un des deux adversaires possibles du Barça en huitièmes de finale (…) Les Blaugrana se sont inclinés face au PSG, champion d’Europe en titre, à Montjuïc lors de la deuxième journée (1-2).» De son côté, Sport évoque aussi cette prochaine étape et la possibilité de croiser Paris, un «champion qui déçoit».

L’Espagne n’est pas rassurée

Sport ajoute «malgré le statut de champion d’Europe en titre du PSG et la forme médiocre de Monaco en Ligue 1, l’équipe princière a posé de sérieuses difficultés dès le coup d’envoi. Le match au Parc des Princes a une nouvelle fois démontré que les hommes de Luis Enrique peinent souvent face à une équipe monégasque fulgurante, qui a pris l’avantage avant la mi-temps grâce à un but de Maghnes Akliouche. Mais comme à Monaco, une expulsion dans l’équipe de Sébastien Pocognoli a fait basculer la rencontre.» La Cadena SER, elle, parle déjà d’une revanche. «Le Barça, exempté de barrages grâce à son excellent parcours en championnat, affrontera le PSG ou Newcastle. En cas de tirage au sort contre l’équipe de l’entraîneur asturien, vainqueur de Monaco, les hommes de Flick retrouveront les Parisiens, une revanche du match d’octobre qui s’était soldé par une victoire des Français . À noter également que les deux équipes se sont déjà rencontrées en quarts de finale il y a deux saisons.»

Marca est aussi impatient, mais s’inquiète. «Le tirage au sort déterminera leur adversaire en huitièmes de finale avec une probabilité de 50 %. Ce sera soit le PSG, tenant du titre, soit Newcastle. Ce sont deux adversaires bien connus des tours préliminaires qui ont déjà donné du fil à retordre au Barça : le PSG s’est imposé à Montjuïc (1-2). L’enjeu est palpable, que ce soit en raison d’une nouvelle confrontation avec l’équipe de Luis Enrique ou de l’intensité physique que déploie Newcastle.» Même constat pour AS. «Barcelone ne s’en sort pas mieux, malgré son exemption de barrages, puisqu’il affrontera le PSG ou Newcastle. Les Parisiens, champions en titre, se sont déjà imposés à Barcelone cette saison en championnat. De plus, Luis Enrique a trouvé la faille dans son ancienne équipe.» En Angleterre, le PSG fait aussi parler.

L’Angleterre s’attend à souffrir

«Si Chelsea parvient à éviter Newcastle, il affrontera le Paris Saint-Germain, champion en titre», rappelle The Sun. De son côté, l’Evening Standard a évoqué ce choc. «Chelsea, qui n’a pas atteint les quarts de finale de la Ligue des champions depuis 2022/23, pourrait avoir fort à faire face au PSG , tenant du titre, dont le dernier échec à se qualifier directement pour les huitièmes de finale a sans doute été la plus grande surprise de la phase de poules. Cependant, ils ont vaincu Monaco 3-2 lors du match aller au Stade Louis II, où le remplaçant Désiré Doué a inscrit un doublé et Achraf Hakimi a également marqué pour effacer un déficit de deux buts dû aux buts précoces de l’ancien attaquant d’Arsenal, Folarin Balogun, Monaco voyant également Aleksandr Golovin expulsé en début de seconde période. Le match retour fut tout aussi tendu après l’égalisation de Maghnes Akliouche sur l’ensemble des deux matchs. Mais Marquinhos et Khvicha Kvaratskhelia ont scellé la qualification de leurs adversaires français, malgré le but tardif de Jordan Teze.»

Prêt à en découdre, le PSG attend de savoir qui croisera sa route. Interrogé sur le sujet, Luis Enrique n’a pas de préférence. «Aucun des deux matches ne sera facile (…) Comme cela ne dépend pas de moi, je m’adapterai à toutes les situations. Ce sont deux équipes incroyables. Le Barça occupe une place très spéciale dans mon cœur et c’est déjà en train de devenir un classique (PSG-Barça), au même titre que Manchester City et le Real Madrid. Barcelone est une ville unique et le club est exceptionnel. Et si nous affrontons Chelsea, nous aurons quelques points à peaufiner.» Effectivement, il faudra montrer un autre visage pour éviter d’être mangé tout cru par Barcelone ou Chelsea.