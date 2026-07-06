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Exclu FM Ligue 1

Accord trouvé entre Toulouse et Ipswich pour le transfert d’Emersonn

Par Santi Aouna - Josué Cassé
1 min.
Emersonn auteur de 8 buts cette saison avec le TFC. @Maxppp

Le départ d’Emersonn se précise. Convoité lors de ce mercato estival, l’attaquant brésilien de 21 ans est en passe de quitter la Ligue 1. Selon nos dernières informations, un accord a été trouvé entre Toulouse et Ipswich pour le transfert du buteur auriverde.

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Montant de l’opération ? 32 millions d’euros, bonus compris. Emersson arrivera à Londres dans les prochaines heures pour passer sa visite médicale.

Pub. le - MAJ le
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