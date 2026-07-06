Le départ d’Emersonn se précise. Convoité lors de ce mercato estival, l’attaquant brésilien de 21 ans est en passe de quitter la Ligue 1. Selon nos dernières informations, un accord a été trouvé entre Toulouse et Ipswich pour le transfert du buteur auriverde.

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🔐 Accord trouvé entre Toulouse et Ipswich pour le transfert d'Emersonn



💰 32M€ bonus compris



✈️ Emersson arrivera à Londres dans les prochaines heures pour passer sa visite médicalehttps://t.co/iCIHesMKgW pic.twitter.com/6QaRNu3XZW — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 6, 2026

Montant de l’opération ? 32 millions d’euros, bonus compris. Emersson arrivera à Londres dans les prochaines heures pour passer sa visite médicale.