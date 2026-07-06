Ligue 1
Accord trouvé entre Toulouse et Ipswich pour le transfert d’Emersonn
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@Maxppp
Le départ d’Emersonn se précise. Convoité lors de ce mercato estival, l’attaquant brésilien de 21 ans est en passe de quitter la Ligue 1. Selon nos dernières informations, un accord a été trouvé entre Toulouse et Ipswich pour le transfert du buteur auriverde.
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🚨🔵🇧🇷 #PL |— Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 6, 2026
🔐 Accord trouvé entre Toulouse et Ipswich pour le transfert d'Emersonn
💰 32M€ bonus compris
✈️ Emersson arrivera à Londres dans les prochaines heures pour passer sa visite médicalehttps://t.co/iCIHesMKgW pic.twitter.com/6QaRNu3XZW
Montant de l’opération ? 32 millions d’euros, bonus compris. Emersson arrivera à Londres dans les prochaines heures pour passer sa visite médicale.
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