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L’Eintracht Francfort se rapproche d’un accord avec Bruges pour Raphael Onyedika

Par Clinton Ayooye
1 min.
Raphael Onyedika @Maxppp

Cadre du Club Bruges, où il est arrivé à l’été 2022, Raphael Onyedika devrait quitter le club belge dans les prochains jours. À Bruges, le milieu des Super Eagles a disputé 183 matchs. Vainqueur du Championnat de Belgique en 2023/2024 et 2025/2026, de la Coupe de Belgique en 2025 et de la Supercoupe de Belgique en 2025, Onyedika a laissé son empreinte au Club et joué un rôle essentiel dans tous les succès de son équipe. Courtisé depuis plusieurs saisons, le Nigérian devrait franchir un cap dans sa carrière cet été.

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Selon nos informations, l’Eintracht Francfort se rapproche des exigences fixées par le Club Bruges et souhaite finaliser l’opération dans les prochains jours. Raphael Onyedika s’était mis d’accord en janvier avec Bruges pour que le club lui facilite son départ. Toutes les parties sont confiantes que la finalisation du transfert sera bouclée assez rapidement autour d’un montant de 10 M€. Toujours selon nos informations, Francfort avait déjà tenté de le recruter la saison passée sans succès et avait informé le joueur et son entourage en janvier qu’il reviendrait cet été.

Pub. le - MAJ le
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