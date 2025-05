Rennes : Lilian Brassier répond à Habib Beye

À l’issue de la défaite contre Toulouse (1-2) survenue quelques jours après la claque reçue face à l’OL (1-4), l’entraîneur du Stade Rennais, Habib Beye, avait eu des mots très forts contre ses joueurs. «Je leur ai dit que j’avais eu une équipe morte, cliniquement morte. C’est un mot fort, mais c’est ça que j’ai eu. Avec aucune intensité, aucune intention, aucune envie d’avancer. Et jusqu’à maintenant, depuis que je suis arrivé, j’ai toujours été très protecteur avec mes joueurs. Et si je dis ça aujourd’hui, c’est parce que ces attitudes-là, je les ai vues contre Lyon (1-4) et je les vois encore ce soir (le 3 mai, ndlr)». Des propos auxquels a répondu le défenseur Lilian Brassier.

«On essaie de se mettre à la place du coach, il est déçu de voir son équipe jouer de la sorte après avoir bossé toute la semaine. On a essayé de montrer une meilleure image en deuxième période, ça n’a pas été suffisant. On ne peut pas nier qu’on ne montre pas la meilleure image du club, c’était très décevant de notre part. On ne peut pas être au top à chaque fois, mais il faut savoir jouer d’une meilleure manière quand on n’est pas dans un bon jour. On reste des compétiteurs, je ne crois pas que ces résultats soient liés au maintien acquis. La réalité, c’est qu’on a pris une bonne correction face à Lyon et qu’on doit se reprendre après deux matchs décevants», a-t-il confié à So Foot.