Real Madrid : le Clasico pourrait coûter cher à José Mourinho

José Mourinho sait qu’il joue gros à l’occasion du Clasico face au FC Barcelone, ce dimanche soir. Après plusieurs semaines marquées par des déclarations provocatrices à l’encontre des Blaugranas, l’entraîneur portugais a adopté un ton beaucoup plus mesuré à l’approche de son retour au Camp Nou. Le Special One a notamment rappelé que son projet était encore en construction, contrairement à celui de Hansi Flick, qui travaille avec le Barça depuis plus de deux ans. «Comparer une équipe dans cet état à une autre qui joue ensemble depuis plus longtemps ne me semble pas juste», avait-il assuré.

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La dynamique des deux équipes a toutefois évolué ces derniers jours. Alors que le Barça semblait aborder cette rencontre dans de meilleures dispositions après son succès face au Betis, sa défaite contre le PSG (4-2) et la victoire éclatante du Real Madrid contre Leipzig (4-1) ont changé la donne. Mais ce Barça reste considéré comme le favori au regard de ses performances depuis le début de la saison. La principale interrogation concerne justement l’approche tactique que choisira Mourinho.

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La tactique de Mourinho pointée du doigt

Plusieurs observateurs estiment que le Portugais aurait intérêt à privilégier un dispositif défensif solide, compte tenu de la capacité du Barça à conserver le ballon. « Il n’y a pas de match où il est plus pertinent d’aligner une défense solide. Il n’y a qu’un seul ballon, et le Barça le conservera quasiment tout le match », souligne la Cadena Ser. «Si Mourinho retombe dans ses vieilles habitudes, dans ce qui n’a pas marché, cela me prouvera qu’il est toujours complètement perdu». Un avertissement qui illustre les doutes entourant la capacité du technicien à trouver la bonne formule face aux Blaugranas.

« Il y a un sentiment d’infériorité, l’impression de ne pas pouvoir rivaliser avec le Barça, ce que Mourinho a probablement aussi en tête », ajoute le média catalan, qui estime que le Real Madrid n’est actuellement pas en mesure de rivaliser directement avec le Barça, ni de lui reprendre facilement le ballon. Une défaite pourrait renforcer les critiques autour de son projet et alimenter les doutes sur ce qu’il est capable de faire pour permettre aux Merengues de progresser. À l’inverse, un succès au Camp Nou lui permettrait de faire taire ses détracteurs et de démontrer que son équipe peut rivaliser avec le favori catalan.