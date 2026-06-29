Le PSG a pris sa décision pour Lucas Chevalier

Préparer l’avenir. Le Paris Saint-Germain travaille chaque mercato estival dans cette optique. En 2025, face aux exigences financières de Gianluigi Donnarumma, les dirigeants avaient donc tranché, en laissant filer le portier italien et en investissant 50 M€ sur le meilleur gardien français de la saison, avec le LOSC, Lucas Chevalier. Un choix stratégique qui n’a pas payé, suite aux performances fébriles du portier.

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Le PSG a alors favorisé Matvey Safonov, qui avait rongé son frein sur le banc de touche et qui n’a pas laissé passer sa chance. Avec la réussite que l’on connaît puisque le PSG est parvenu à conserver son titre de champion d’Europe. Que faire dès lors de Lucas Chevalier lors de ce mercato estival 2026, alors que Renato Marin s’est montré à son aise lors de quelques apparitions en fin de saison et qu’un autre gardien prometteur, Alessandro Longoni, vient s’ajouter à la concurrence ?

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Le PSG content de son attitude

Selon Le Parisien, le PSG n’a pas l’intention de se séparer de Lucas Chevalier. Et ce dernier n’a pas exprimé le souhait de quitter le club. Agé de 24 ans et sous contrat jusqu’en 2030, l’ancien Lillois semble prêt à en découdre pour regagner sa place de titulaire dans les cages. Mieux, son attitude a été jugée exemplaire par le staff parisien lors de la deuxième partie de saison.

C’est notamment pour cette raison que le club francilien ne cherchera pas à s’en débarrasser cet été. Jusqu’à présent, il y avait seulement eu quelques timides touches, notamment en Turquie, pour Chevalier. Qui peut espérer un nouveau retournement de situation, en sa faveur cette fois, si Luis Enrique décide de remettre à plat la hiérarchie entre les gardiens à la reprise. Entre le PSG et Chevalier, l’histoire n’est pas finie.