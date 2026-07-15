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Coupe du Monde

Pau Cubarsí répond froidement aux critiques après la qualification de l’Espagne

Par Sasha Nahon
1 min.
Pau Cubarsi et Dani Olmo @Maxppp

« On a concédé très peu d’occasions et on est en finale. Je pense qu’on fait un travail impressionnant. » Solide face à la France, Pau Cubarsí n’a pas caché sa satisfaction après la qualification de l’Espagne pour la finale de la Coupe du Monde. En zone mixte, le défenseur du FC Barcelone a estimé que la Roja avait fait taire les critiques qui entouraient son secteur défensif. « De nombreuses personnes disaient que notre défense n’était pas bonne mais finalement on a fermé quelques bouches », a-t-il déclaré, saluant la prestation collective de son équipe.

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Auteur d’un match de patron, Cubarsí a largement contribué au clean sheet espagnol avec sept interventions défensives, trois duels remportés, 44 ballons touchés, 91 % de passes réussies et un sans-faute dans ses tacles. Le jeune défenseur a également tenu à mettre en avant le travail de l’ensemble du groupe : « Ce travail est celui de tous les joueurs, même ceux qui sont sur le banc. Leur niveau à l’entraînement nous aide à devenir de meilleurs footballeurs. » Une manière de rappeler que cette qualification est, selon lui, avant tout le fruit de la force du collectif.

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