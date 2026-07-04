Equipe de France : 3 000 supporters français présents face au Paraguay
Au moins 3 000 supporters français sont attendus ce soir à Philadelphie pour soutenir les Bleus lors de leur huitième de finale de la Coupe du Monde 2026, selon les chiffres communiqués par la Fédération française de football. À ce contingent officiel s’ajoutent les spectateurs ayant acheté leurs billets via la billetterie grand public de la FIFA, dont le nombre reste difficile à évaluer.
L’affluence tricolore devrait toutefois être légèrement inférieure à celle enregistrée lors du match France-Irak disputé dans la même enceinte, où quelque 3 800 supporters français avaient été recensés. Les Bleus pourront néanmoins compter sur une forte présence de leurs fans dans les tribunes du Lincoln Financial Field.
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