Les chances de qualification du RC Lens pour les barrages de Ligue des Champions se sont éloignées encore un peu plus après sa défaite plus tôt cette semaine contre le RB Leipzig (3-1). Après la rencontre, Florian Thauvin est apparu très frustré au micro de Canal+, écourtant même l’interview. Son comportement interroge, d’autant qu’il est le capitaine de l’équipe et doit montrer l’exemple en dépit du résultat et de la prestation des siens. « Ce n’est pas facile. Je comprends sa frustration, je comprends sa fatigue. C’est difficile de parler après les matchs comme ça quand un journaliste vient te poser des questions après une défaite. C’est toujours difficile d’avoir le mot juste », démarre Dugarry sur RMC. Le champion du monde 1998 émet toutefois une réserve sur le comportement du Lensois de 33 ans.

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« Mais Thauvin, il a un rôle tellement important dans cette équipe… Ce n’est pas facile non plus d’être le meilleur joueur de ton équipe, d’être le capitaine, le leader, le buteur. Ce n’est pas facile de montrer l’exemple. Mais c’est un rôle qui est le sien. Il a l’âge pour, il a toutes ces responsabilités. Imagine les autres joueurs quand ils voient leur leader être comme ça la tête dans le seau? », interroge le consultant ce mercredi, au lendemain de la défaite des Sang et Or. « Il ne faut pas sous-estimer ce qu’il représente. Quand ses coéquipiers et les supporters voient cette attitude, tu as l’impression que tout va à la catastrophe. Il ne faut pas sous-estimer son rôle de capitaine. Ce n’est pas facile de montrer de la force et du courage quand tu en as plein les bottes. Même s’il est très fatigué, je pense qu’il y avait un meilleur message à faire passer dans ce moment très compliqué pour le RC Lens. »