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Junior Dina-Ebimbe : «Zaïre-Emery s’entraînait avec nous à 15 ans au PSG, il était phénoménal»

Par Jordan Pardon
1 min.
Warren Zaire-Emery avec le PSG @Maxppp

Formé au PSG, qu’il avait quitté en 2022 pour rejoindre Francfort, Eric-Junior Dina-Ebimbe tire satisfaction de voir Luis Enrique faire autant confiance aux titis. Dans un entretien qu’il nous a accordé et disponible ce dimanche, le natif de Stains met en avant l’impact du coach espagnol : «j’ai un immense respect pour ce qu’a fait Luis Enrique, il a mis le club à un niveau exceptionnel, personne ne peut être malheureux avec cet entraîneur. Ce qu’il a fait, c’est juste légendaire. Il a construit un collectif avec des noms pas forcément clinquants au départ, fait confiance aux jeunes, donc quoi de mieux pour avoir un joueur d’avoir un entraîneur comme ça ?»

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Issu de la génération 2000 du PSG, aux côtés de Timothy Weah ou encore de Yacine Adli, Dina-Ebimbe dit avoir entendu parler très tôt du phénomène Zaïre-Emery au centre de formation : «je n’avais pas entendu parler de Mayulu (même génération que Zaïre-Emery), mais Warren, on savait déjà. On en entendait parler et quand j’étais au PSG (en 2022), on a fait une tournée au Japon. Warren avait 15 ans et il était déjà là, il s’entraînait avec nous. Il était déjà super mature, c’était phénoménal ce qu’il faisait. Le PSG essayait déjà d’intégrer des jeunes avant Luis Enrique. Mais "malheureusement", il y avait trop de stars.»

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