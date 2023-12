Guinée : Ibrahima Cissé demande pardon après son pétage de plombs

Les fêtes de Noël avant la CAN. Le 13 janvier prochain, les meilleurs nations d’Afrique s’affronterons pour tenter de succéder au Sénégal, dernier vainqueur de la 33e édition. Parmi les sélections au vivier intéressant, la Guinée, qui pourra compter sur Serhou Guirassy, insaisissable en Bundesliga, pas sur Ibrahima Cissé, qui n’a pas été sélectionné. Une décision qui a eu le don d’énerver ce dernier, puisque le milieu de terrain de 29 ans a totalement craqué sur une story Snapchat.

La suite après cette publicité

Sur cette dernière, Ibrahima Cissé a vivement critiqué son sélectionneur tout en l’insultant. Mais ce lundi, le joueur dément et demande pardon aux Guinéens. «Ce qui s’est passé hier, ce n’est pas moi qui ai écrit. C’est mon ami qui a écrit. J’ai supprimé mais les gens avaient déjà capturé. Mais j’assume et je demande pardon à Kaba Diawara avec qui j’ai une Bonne relation, pardon au coach et au peuple de Guinée», a-t-il confié. De quoi faire redescendre la tension.