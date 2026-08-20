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PSG : Yoram Zague se dirige vers un prêt à Chypre

Par Maxime Barbaud
Yoram Zague avec le PSG @Maxppp

Yoram Zague ne restera pas dans l’effectif de Luis Enrique cette saison. Le jeune latéral droit de 20 ans s’apprête à prendre la direction de Chypre, selon les informations du Parisien. Il va être prêté avec option d’achat au club de Pafos.

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Il sort déjà de deux expériences loin de la capitale, d’abord au FC Copenhague entre juillet 2025 et janvier 2026, avant de filer pour la seconde partie de saison du côté d’Eupen, club belge détenu par QSI, propriétaire du PSG. Zague a encore deux ans de contrat avec son club formateur.

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