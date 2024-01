Le Bayern Munich réagit à la bombe lâchée par Thomas Tuchel

La déclaration de Thomas Tuchel avait fait couler de l’encre ce dimanche. En déplacement au fan du club du Bayern "Red Stars" à Heidenheim, le technicien allemand avait expliqué que la Liga était un championnat où il se voyait évoluer dans le futur : «partir à l’étranger me plairait à nouveau. L’Espagne a un championnat extraordinaire. De mon point de vue, et d’après mon expérience de travail avec les Espagnols, ils se caractérisent par une énorme confiance en eux. Lorsque vous parlez avec des joueurs espagnols, j’ai vite l’impression que vous interagissez avec la personne.»

Des propos qui tombaient à un moment surprenant puisque la veille Xavi Hernandez avait annoncé qu’il allait quitter le FC Barcelone à l’issue de la saison. Voulant éteindre l’incendie, le PDG du Bayern Munich Jan-Christian Dreesen et le directeur sportif Christoph Freund sont intervenus publiquement avec un communiqué : «dimanche, dans le cadre d’une visite au fan club, notre entraîneur principal Thomas Tuchel a été interrogé par les supporters sur sa carrière d’entraîneur et ses précédentes expériences à l’étranger au Paris Saint-Germain et au Chelsea FC et bien sûr, il a donné des informations à ce sujet dans la conversation. Il a également répondu aux questions générales des supporters sur l’Espagne en tant que pays de football. Il n’a jamais parlé de Xavi Hernández et de son successeur, comme cela a été faussement affirmé par la suite. Nous n’accepterons plus de déclarations aussi peu objectives dirigées contre notre entraîneur, qui viennent toujours du même endroit.» L’ambiance est tendue du côté de la Bavière.