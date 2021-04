FA Cup, Chelsea : Thomas Tuchel sait comment éliminer Manchester City

Dans le cadre des demi-finales de la FA Cup, Chelsea et Manchester City s'affronteront ce samedi à Wembley. Si les Blues de Thomas Tuchel sont dans une forme étincelante depuis l'arrivée du coach allemand sur le banc, avec seulement deux défaites subies depuis le 26 janvier, la formation entraînée par Pep Guardiola, qui trône en tête de la Premier League, fait office de favorite dans ce choc. L'ancien technicien du Paris Saint-Germain, présent en conférence de presse d'avant-match ce vendredi, a toutefois donné les clés de la réussite à ses joueurs afin de s'immiscer en finale de la plus vieille des compétitions.

«Je m'attends à un match d'une extrême intensité. City se définit avec un ADN et un style de jeu très clairs. Ils veulent le ballon, une grande possession, des ballons récupérés très haut (sur le terrain). Nous voulons la même chose, alors nous devons nous battre pour ces moments et les faire souffrir. Nous devons être très courageux, jouer avec du courage, être aventureux et faire ce qui est nécessaire (pour remporter le match)», a détaillé Thomas Tuchel, dans des propos relayés par The Guardian. Le duel entre Chelsea et Manchester City, deux demi-finalistes de la Ligue des Champions, s'annonce alléchant.