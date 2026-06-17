Menu Rechercher
Commenter 1
Coupe du Monde

Angleterre : la réaction à chaud de Harry Kane

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Angleterre 4-2 Croatie
winamax
1 1.68 N 3.90 2 5.00 bonus 100€

Désigné homme du match par la rédaction FM, Harry Kane a mené l’Angleterre à la victoire face à la Croatie, à l’issue d’un match enlevé. La sélection anglaise n’a jamais été derrière au score mais elle s’est fait rejoindre à deux reprises en première période, avant de prendre le large en seconde. Interrogé par beIN Sports, le double buteur a livré sa réaction à chaud.

La suite après cette publicité

« C’était un match en deux mi-temps. En première période, ça allait mais c’était décevant d’encaisser le but de cette façon à la dernière seconde. Le coach nous a motivés à la mi-temps. Il a dit que si on devait perdre, on perdrait à notre façon, avec notre style de jeu. On a vu en 2e période qu’on a tout donné et c’est ce niveau qu’on doit avoir à chaque match. Bravo à nous, surtout dans l’intensité. Le coach nous a dit d’être plus agressifs, car ils ont de grands joueurs et qu’on doit tenter plus. On a dû mettre plus d’intensité pour être plus efficaces. C’est ce qu’on doit faire dans le tournoi », a-t-il confié. Si l’Angleterre affiche ce visage séduisant, elle sera l’un des candidats à la victoire finale.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
Croatie
Angleterre
Harry Kane

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
Croatie Flag Croatie
Angleterre Flag Angleterre
Harry Kane Harry Kane
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier