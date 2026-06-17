Angleterre : la réaction à chaud de Harry Kane

Désigné homme du match par la rédaction FM, Harry Kane a mené l’Angleterre à la victoire face à la Croatie, à l’issue d’un match enlevé. La sélection anglaise n’a jamais été derrière au score mais elle s’est fait rejoindre à deux reprises en première période, avant de prendre le large en seconde. Interrogé par beIN Sports, le double buteur a livré sa réaction à chaud.

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« C’était un match en deux mi-temps. En première période, ça allait mais c’était décevant d’encaisser le but de cette façon à la dernière seconde. Le coach nous a motivés à la mi-temps. Il a dit que si on devait perdre, on perdrait à notre façon, avec notre style de jeu. On a vu en 2e période qu’on a tout donné et c’est ce niveau qu’on doit avoir à chaque match. Bravo à nous, surtout dans l’intensité. Le coach nous a dit d’être plus agressifs, car ils ont de grands joueurs et qu’on doit tenter plus. On a dû mettre plus d’intensité pour être plus efficaces. C’est ce qu’on doit faire dans le tournoi », a-t-il confié. Si l’Angleterre affiche ce visage séduisant, elle sera l’un des candidats à la victoire finale.