Inter Milan : les révélations de Wanda Nara sur le départ forcé de Mauro Icardi

Avant qu’il ne devienne un véritable flop, Mauro Icardi (29 ans) avait signé de très bons débuts sous le maillot du Paris Saint-Germain lors de la saison 2019/2020. C’est tout simple : de septembre 2019 au 8 janvier 2020, l’Argentin avait marqué 14 buts en 19 matches, toutes compétitions confondues.

La suite, on la connaît. Devenu un boulet dans la gestion parisienne, Icardi aurait toutefois pu ne jamais débarquer en France. Ce n’est un secret pour personne : la famille Icardi se plait en Italie. Régulièrement, Wanda Nara poste d’ailleurs sur les réseaux sociaux des photos de sa petite famille à Milan ou dans leur résidence située sur les bords du lac de Côme.

La rumeur avec Brozovic a tout changé

Mais après six ans passés à l’Inter, le buteur sud-américain a dû partir par la petite porte, à cause d’un conflit avec le club nerazzurro. Et selon le clan Icardi, tout ceci est dû en grande partie à une information publiée par le paparazzi Fabrizio Corona en février 2019. Concrètement, ce dernier avait indiqué sur son site internet que le couple Icardi allait divorcer à cause d’une relation extra conjugale de madame avec Marcelo Brozovic. Mercredi se tenait à Milan le procès intenté par les Icardi à Corona pour diffamation. Et le Sun a pu publier les déclarations de Wanda Nara.

« Nous sommes une famille traditionnelle et cette histoire nous a causé des problèmes, tant au sein de la famille qu'à l'extérieur. Mes enfants sont allés à l'école et ils ont été victimes d'intimidation. Cela a causé des problèmes à mon mari et à moi, étant donné que je suis son agent. Rien dans l'histoire n'est vrai. Cette histoire a été à l’origine de tous les problèmes et Mauro a été contraint de changer de club. L'Inter a vraiment fait peser cette situation sur lui. Ils lui ont dit qu'il devait passer à autre chose, qu'il devait changer d'agent, ils lui ont enlevé le brassard de capitaine et je ne pense pas que cela soit dû à ses performances sur le terrain. Tout cela a causé d'énormes problèmes avec le club et les dirigeants. » Affaire à suivre.