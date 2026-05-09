PL : tombeur de Brentford, Manchester City n’a pas encore dit adieu au titre

Dauphin d’Arsenal avec cinq longueurs de retard au coup d’envoi, Manchester City se devait de l’emporter, ce samedi, lors de la 36e journée pour conserver un infime espoir de remporter la Premier League. Pour cette rencontre, Pep Guardiola sortait l’artillerie lourde avec un quatuor offensif composé de Doku, Cherki, Semenyo et Haaland. En face, Keith Andrews optait lui pour un 4-2-3-1 avec Igor Thiago, titularisé en pointe. Dos au mur, les Skyblues ne tardaient pas à prendre le contrôle des opérations et Doku allumait la première mèche mais le portier des Bees repoussait (5e). Mordant d’entrée, City laissait malgré tout quelques espaces aux visiteurs et il fallait la vigilance de Donnarumma face à Jensen pour ne pas plonger les pensionnaires de l’Etihad Stadium dans le doute (16e). Joueuses, les deux équipes se retrouvaient souvent sur un fil défensivement mais ni Bernardo Silva, ni Haaland, ni Reijnders ne trouvaient la faille. De plus en plus menaçant, Man City manquait de réalisme offensif : Haaland manquait de puissance au moment de reprendre de la tête (25e) ou tombait sur un solide Kelleher (27e).

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De son côté, Bernardo Silva manquait lui le cadre (29e). Accrochés à la demi-heure de jeu, les coéquipiers de Cherki continuaient de faire le siège devant la surface des Bees mais rien n’y faisait. Une imprécision, un pied, une tête ne permettait pas aux Skyblues de faire la différence. Frustré à la pause, Manchester City ne baissait pas de rythme au retour des vestiaires mais Cherki manquait, à son tour, de réussite (47e). Dans la foulée, Brentford était même tout proche d’ouvrir le score sur une frappe d’Igor Thiago détournée par Donnarumma (55e). Et c’est finalement l’homme en forme des Citizens qui frappait à nouveau. A l’heure de jeu, l’ancien Rennais s’offrait un numéro de soliste avant de nettoyer la lucarne opposée des Bees d’un tir délicieux (1-0, 60e). Libéré par ce but, Manchester City, tout proche du break grâce à Foden (66e), continuait finalement d’imposer son rythme et faisait la différence dans le dernier quart d’heure par l’intermédiaire d’Haaland, opportuniste après un ballon cafouillé dans la surface (2-0, 75e), puis le nouvel entrant Omar Marmoush, décisif d’une belle frappe croisée (3-0, 90+3e). Une victoire (3-0) qui permet aux Mancuniens de maintenir la pression sur les Gunners avec deux longueurs de retard et de croire encore (un peu) au titre de Premier League.