EdF : quand Upamecano se la joue comme Mbappé

Une soirée parfaite. Pour sa première sortie post-Mondial, l’équipe de France s’est baladée face aux Pays-Bas (4-0) dans le cadre de la première journée des éliminatoires de l’Euro 2024. Prochain rendez-vous ? L’Irlande, à l’Aviva Stadium, lundi soir. Avant cela, Dayot Upamecano, associé à Ibrahima Konaté dans l’axe de la défense face aux Néerlandais, s’est exprimé. L’occasion pour l’ancien joueur du RB Leipzig de mettre en garde ses coéquipiers en reprenant des mots énoncés par son nouveau capitaine, Kylian Mbappé.

«On a été une équipe, on a bien communiqué sur le terrain et on a mis de l’envie. Je suis très heureux, c’était important de bien commencer par une grosse victoire, il faut continuer. On a eu de très bonnes sensations», a tout d’abord réagi Upamecano dans une vidéo mise en ligne par la FFF avant d’ajouter : «on enchaîne beaucoup de matchs et il faudra attaquer. Il va falloir bien manger, bien dormir». «Il faut surtout que tous nos joueurs soient en bonne santé. Que chacun mange bien, dorme bien», avait, de son côté, lâché Kylian Mbappé le 14 février dernier après la défaite face au Bayern Munich (1-0), en huitième de finale aller de la Ligue des champions.

