Premier League : Liverpool dispose de Chelsea dans un match spectaculaire !

C'était le gros choc de cette 37e journée de Premier League : Liverpool recevait Chelsea. Avant ce match, les Reds étaient déjà champions d'Angleterre incontestés, et la remise du trophée a d'ailleurs eu lieu ce mercredi soir à l'issue de la rencontre. Mais il fallait se reprendre après une défaite contre Arsenal en championnat (1-2), et aussi un nul face à Burnley (1-1). De leur côté, les Blues, quatrièmes au classement, viennent de se qualifier pour la finale de la FA Cup en battant nettement Manchester United (3-1). Et ne victoire à Anfield ce soir leur permettait de sécuriser une place pour la prochaine Ligue des Champions.

La suite après cette publicité

Et qui dit choc veut dire grand joueur. Jürgen Klopp avait sorti l'artillerie lourde et son équipe type avec notamment le trio Mané, Firmino, Salah en attaque. Chez les Londoniens, Olivier Giroud était titulaire à la pointe de l'attaque, soutenu par Mason Mount et Willian. Le Français Kurt Kouma faisait lui aussi partie du onze de Frank Lampard en charnière centrale.

Le rouleau compresseur de Liverpool de retour... pendant une heure

D'entrée, Liverpool prenait le contrôle du ballon et Chelsea se plaçait en position défensive en attente de contre-attaque. Mais globalement, le match commençait sur un rythme relativement tranquille. Après 20 premières minutes sans grosses occasions, Naby Keita venait réveiller cette rencontre en ouvrant le score d'une frappe puissante qui rentrait avec l'aide de la barre (1-0, 23e). Venait ensuite le bijou de Trent-Alexander Arnold : un coup franc enroulé au-dessus du mur, Kepa ne réagissait pas et les Reds doublaient la mise (2-0, 38e). La festival des hommes de Jürgen Klopp continuait grâce à Wijnaldum qui, après un mauvais renvoi de la défense des Blues, crucifiait Kepa d'une reprise de volée à bout portant (3-0, 43e). Olivier Giroud, lui, parvenait à réduire la marque pour Chelsea après un coup de billard dans la défense de Liverpool (3-1, 45e+3).

Au retour des vestiaires, les joueurs du club de la Mersey géraient tranquillement, parvenant même à mettre un quatrième but grâce à Firmino sur une merveille de centre de Trent-Alexander Arnold (4-1, 55e). En réponse, Marcos Alonso réussissait brillamment à s’infiltrer dans la défense pour servir un Tammy Abraham qui n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond des filets (4-2, 61e). L'Américain Christian Pulisic redonnait espoir à Chelsea d'une belle frappe du droit (4-3, 73e). Les Hommes de Lampard donnaient alors tout pour revenir mais Oxlade-Chamberlain se retrouvait à la finition d'un contre venant sceller la victoire de Liverpool (5-3, 84e). Soirée parfaite pour les Reds avec la remise du trophée et cette victoire. Les Blues devront aller chercher leur qualification en Ligue des Champions contre Wolverhampton et reste à la 4e place, avec le même nombre de points que Manchester United et un point d'avance sur Leicester.