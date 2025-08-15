Le Barça garde un œil sur Dušan Vlahović

Le FC Barcelone continue de suivre de près la situation de Dušan Vlahović à la Juventus, dans l’optique de préparer la succession de Robert Lewandowski selon Sport. Sous contrat jusqu’en 2026, l’attaquant serbe est l’un des joueurs les mieux rémunérés de la Juve, avec un salaire annuel de 12 millions d’euros. Malgré des performances solides les saisons précédentes, il n’a pas toujours répondu aux attentes et n’entre pas dans les plans de Tudor pour la saison à venir, ce qui a conduit le club à envisager son départ pour alléger la masse salariale.

Le Barça, quant à lui, voit en Vlahović une option viable pour l’après-Lewandowski. Bien que le club ait d’autres priorités pour le moment, l’intérêt pour le Serbe demeure notamment en raison de son profil adapté au jeu catalan et de son potentiel à long terme puisqu’il n’a que 25 ans. Cependant, la concurrence anglaise et la situation contractuelle de Vlahović compliquent les perspectives d’un transfert imminent. Pour l’instant, aucune offre concrète n’a été formulée, mais le dossier reste ouvert pour l’avenir. Le Barça s’est légèrement retiré du dossier car Marcus Rashford peut lui aussi évoluer au poste de numéro 9, ce qui permettra à Lewandowski de souffler de temps en temps. Affaire à suivre.