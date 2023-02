LdC, Bayern Munich : Julian Nagelsmann hésite entre deux systèmes tactiques

La suite après cette publicité

Avant de se déplacer au Parc des Princes pour affronter le PSG en huitièmes de finale aller de Ligue des champions mardi à 21 heures, l’entraîneur du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, ne semble pas entièrement serein. En effet, selon les dernières informations de L’Equipe, le coach bavarois hésite concernant le système tactique. D’après le quotidien, l’homme fort du Bayern n’a pas encore tranché entre un 3-1-4-2 ou un 4-2-3-1.

Une chose est sûre, au lendemain de la victoire face à Bochum (3-0) qui a permis au champion en titre de conforter la tête de la Bundesliga, Nagelsmann n’a pas voulu en dévoiler plus puisque la séance d’entraînement se déroulait à huis clos. Perturbé par des problèmes extra-sportifs, le Bayern devrait malgré tout compter sur un effectif au complet, si on oublie les blessés de longue date (Manuel Neuer, Sadio Mané, Lucas Hernandez et Noussair Mazraoui).

