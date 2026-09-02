Crystal Palace : la sortie acide de l’agent d’Ismaïla Sarr

Ismaïla Sarr a rejoint le club des perdants du mercato cet été. En effet, le Sénégalais de 28 ans a poussé en coulisses afin de rejoindre Liverpool. Mais il n’a pas eu gain de cause. Crystal Palace a refusé de s’en séparer et l’ancien joueur de l’OM est resté à quai. Sur Instagram, son représentant, Diomansy Kamara, a publié un message pour évoquer cette situation désastreuse.

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« Les cas d’Ismaila Sarr et de Lamine Camara doivent tous nous interpeller. Il faut sortir de cette logique où le joueur africain peut parfois donner l’impression de n’être qu’une marchandise : on l’achète, on fixe son prix, on négocie son avenir et, trop souvent, sa volonté semble passer au second plan. Nos joueurs africains méritent le respect. Le respect de leur travail. Le respect de leur carrière. Le respect de leurs ambitions. Le respect de leur parole. Un transfert ne doit pas se résumer à une affaire entre deux clubs et à des chiffres. Derrière chaque contrat, il y a un homme, une carrière, des rêves et des choix de vie. Le fait que les clubs puissent parfois avoir le dernier mot est une réalité du football professionnel. Mais une question demeure : qu’en est-il de la carrière et de la volonté du joueur ? Le joueur doit pouvoir être entendu et respecté dans les décisions qui déterminent son avenir. N’oublions jamais l’essentiel : derrière chaque succès, ce sont les joueurs qui écrivent l’histoire en premier. »