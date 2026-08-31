Premier League : Arsenal s’impose face à Aston Villa

Aston Villa recevait Arsenal ce soir dans le cadre du dernier match de la deuxième journée de Premier League. Les deux équipes se présentaient avec deux dynamiques très différentes. Alors que le champion d’Angleterre en titre l’avait emporté 3-0 face au promu Coventry, les Villans devaient se ressaisir devant leur public après la claque reçue à Brighton (0-4). Ce match était également l’occasion pour deux de leurs recrues, le gardien Zion Suzuki (qui devait signer au PSG) et l’attaquant Nicolas Jackson, de faire leurs débuts.

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À l’issue de la première période, les deux équipes n’ont pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Plus combattif, Aston Villa ne se laissait pas transpercer et son nouveau gardien japonais se montrait intéressant dans ses relances. À la mi-temps, les deux équipes étaient à égalité et Mikel Arteta décidait de sortir Christos Tzolis pour faire entre Eberechi Eze. Le match a fini par basculer en cinq minutes avec Saka en acteur principal. Après avoir provoqué un coup franc à la limite du penalty (54e), l’ailier anglais a donné l’avantage aux siens du bout du pied sur un centre de Calafiori (0-1, 59e). Un but suffisant aux Gunners pour l’emporter. Au classement, Arsenal grimpe à la deuxième place, tandis qu’Aston Villa est avant-dernier. Les Villans sont d’ailleurs la deuxième équipe depuis 2003/2004 à ne pas avoir eu de tir cadré lors de ses deux premiers matchs de Premier League dans une saison, avec Swansea en 2017/2018.

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