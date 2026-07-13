Équipe de France : le discours bouleversant de l’entraîneur des gardiens Franck Raviot

Avant la demi-finale de la Coupe du Monde 2026 face à l’Espagne, l’équipe de France continue d’afficher une unité qui impressionne. Qualifiés pour le dernier carré et toujours en course pour une place en finale dimanche prochain, les Bleus ont vécu un moment particulièrement fort ce dimanche, lorsque Franck Raviot, entraîneur des gardiens, a profité de son anniversaire pour s’adresser à l’ensemble du groupe dans un discours empreint d’émotion. Face aux joueurs, il a déclaré : « je vais vous faire part de sentiments. Des sentiments très profonds, très sincères et très honnêtes. Le plaisir que j’ai d’être parmi vous aujourd’hui est inestimable, sincèrement. Mais le plaisir ne sera que bonifié, amplifié et magnifié dans deux jours après la demi-finale de la Coupe du Monde. Ce que j’espère très sincèrement, c’est de vous voir heureux, très heureux. »

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Le magnifique discours de Franck Raviot à l'occasion de son anniversaire 🥹



Notre entraîneur des gardiens adresse un message fort aux Bleus avant la dernière ligne droite de la Coupe du monde 🙌



Joyeux anniversaire, Franck ! 💙 pic.twitter.com/H3rjaLaVJc — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 13, 2026

Présent dans le staff tricolore depuis 2010, Franck Raviot a ensuite poursuivi : « vous avez commencé à écrire une grande histoire. J’espère que celle-ci deviendra extraordinaire. Pourquoi ? Parce que vous le méritez tous. Vraiment. On dit toujours que le meilleur est à venir. Vous méritez de connaître le meilleur. Alors soyez forts, encore. Plus que jamais. Tous ensemble. Pour connaître le bonheur. » Un discours salué par le groupe, alors que l’entraîneur des gardiens pourrait vivre sa dernière compétition avec les Bleus, en raison du départ annoncé de Didier Deschamps après ce Mondial.

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